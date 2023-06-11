توقيف حاكم مصرف مركزي في أفريقيا إثر تعليق مهماته

أوقِف حاكم المصرف المركزي النيجيري غودوين إميفييل في إطار تحقيق وذلك بُعيد تعليق مهماته حسبما أعلنت وكالة الأمن الداخلي السبت.

وذكرت الوكالة أن "إميفييل بات محتجزا لأسباب تتعلق بالتحقيق" من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

مادة اعلانية

وقال متحدث باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثا بولا أحمد تينوبو إن تعليق مهمات إميفييل تقرر في إطار "تحقيق جار" حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي.

وسيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات وفق الوكالة.

يشغل إميفييل منصبه منذ زهاء عشر سنوات وقد انتُقد خصوصا بسبب استبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة منذ كانون الثاني/يناير.