كوريا الجنوبية تقبض على 77 شخصا بتهمة التجسس على شركات

ألقت أجهزة الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، القبض على 77 شخصاً للاشتباه بتورطهم في 35 قضية تتعلق بالتجسس في مجال الصناعة والتي اكتشفت خلال تحقيق أجري على مستوى البلاد في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الشرطة المحلية قولها إن معظم القضايا تتعلق بشركات محلية فقط، لكن ثماني قضايا منها تتعلق بتسريب أسرار تكنولوجية إلى الصين أو دول أخرى.

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وقالت "يونهاب" نقلا عن بيانات للشرطة إن عدد القضايا المتعلقة بتسريب معلومات للخارج يمثل ضعف عدد القضايا بعد تحقيقات مماثلة أجريت قبل عام.

ولم يتسن الوصول لهيئة الشرطة للتعليق.

وذكر تقرير الوكالة أن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم لتسريبه معلومات سرية بعد انتقاله من العمل في شركة محلية إلى أخرى صينية. وأضاف التقرير أن الشركة الصينية وعدته بدفع مئات الآلاف من الدولارات له لتغطية نفقات الإسكان والتعليم والمعيشة مقابل المعلومات.