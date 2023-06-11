اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية
الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 يونيو
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأحد، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية عبر ممارسة شراء دولية للتوريد في الفترة من 20 يوليو/تموز إلى الخامس من أغسطس/آب 2023.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 يونيو/حزيران.
مادة اعلانية
وأعلنت الهيئة أيضا ممارسة للزيوت النباتية المحلية اليوم الأحد لشراء ما لا يقل عن 1000 طن من زيت الصويا و500 طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة من 10 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب 2023 على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض أيضا في 13 يونيو/حزيران.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
رغم ارتفاعه لـ11 جلسة.. رهانات بيع سهم "تسلا" على المكشوف تتزايدS3 Partners: قيمة البيع على المكشوف للسهم تصل إلى 22.43 مليار دولار شركات
-
"جيفرز" للعربية: مصر لا تواجه أزمة شح سيولة دولارية حقيقيةقالت إن المشكلة تتعلق بعدم دخول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي شركات
-
ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 1.96% خلال مايوالمجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع التضخم هي مجموعة النقل والصحة والإيجارات اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية