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اقتصاد مصر

مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية

الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 يونيو

القاهرة - رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأحد، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية عبر ممارسة شراء دولية للتوريد في الفترة من 20 يوليو/تموز إلى الخامس من أغسطس/آب 2023.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع باستخدام تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 يونيو/حزيران.

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وأعلنت الهيئة أيضا ممارسة للزيوت النباتية المحلية اليوم الأحد لشراء ما لا يقل عن 1000 طن من زيت الصويا و500 طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة من 10 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب 2023 على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض أيضا في 13 يونيو/حزيران.

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