مصر تكشف عن تلقيها ودائع من دول عربية بـ1.7 مليار دولار

كشفت بيانات البنك المركزي المصري التي صدرت اليوم الأحد، عن الوضع الخارجى للاقتصاد حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.

ووفقا لهذه البيانات تصل إجمالى الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.

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ووصلت الودائع قصيرة الأجل من دول عربية لدى المركزي المصري إلى 14.9 مليار دولار مقارنة مع 13.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، واستقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية عند 15 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري .

وتشمل الودائع الخليجية والتى وافقت الدول على تجديدها لحين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين الأولى يحل أجلها في سبتمبر 2023 والثانية في أبريل 2023، و5.7 مليار دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليار دولار ودائع سعودية.

وتعززت معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال شهر مايو وسط إشارات التقدم في برنامج الطروحات الحكومية. ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، بالإضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات.

وتعمل الحكومة على إتمام عدة صفقات أخرى في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. ومن بين الشركات التي يوجد تقدم في المفاوضات بشأن الاستحواذ عليها، حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وشركتي "وطنية" و"صافي"، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).