وزيرة مصرية: نستهدف الابتكار في أنواع التمويل خلال المرحلة المقبلة

شددت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، على أن التنمية المستدامة هي أساس استقطاب الاستثمارات الخارجية خاصة الصينية سواء في مشروع محور قناة السويس أو مشروع العاصمة الإدارية.

وأضافت المشاط على هامش فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في الرياض، أن علاقة مصر مع الجانب الصيني قوية ومهمة، مشيرة إلى استقطاب شركات صينية لمشروع محور قناة السويس، كما أن بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي دعم استثمار الصين في مصر.

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وذكرت أن منطقة السويس استقطبت استثمارات ضخمة بسبب أهميتها الاقتصادية، موضحة أن الاستثمار في البنية التحتية أساس لزيادة التجارة.

وأفادت أن مصر تستهدف الابتكار في أنواع التمويل خلال المرحلة المقبلة.