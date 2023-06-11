وزير الاستثمار السعودي: نمو التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصاً واعدة للاستثمار

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن الوقت حان لتكون الصين شريكا استراتيجيا رئيسيا للتنمية في المنطقة.

وأضاف الفالح خلال كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض إن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصا واعدة للاستثمار.

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وأكد وزير الاستثمار السعودي أن المملكة ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.

"رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجا لاستراتيجية الاستثمار في المنطقة، وملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين"، بحسب الفالح.

وانطلق صباح اليوم الأحد أكبر تجمع عربي صيني بالرياض، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومي المؤتمر تتجاوز الـ 40 مليار دولار، مشددين على أن بناء أمة موجهة نحو عصر جديد للطاقة، مدعومة باقتصاد متنوع يشمل التصنيع والعلوم والاتصالات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء، سيكون عنوانا بارزا لتعزيز التعاون الاقتصادي الصناعي التكنولوجي الفضائي بين الصين والعرب، ومن شأن ذلك أن يرسم خريطة طريق من الرياض تعظم التصنيع والعلوم والاتصالات والتكنولوجيا الخضراء.