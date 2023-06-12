السعودية توقع اتفاقية بـ5.6 مليار دولار مع شركة صينية للمركبات الكهربائية

وقعت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية بقيمة 5.6 مليارات دولار (21 مليار ريال) مع شركة هيومان هورايزونز الصينية المتخصصة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتصنيع المركبات الكهربائية لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات.

وتمثل الصفقة أكثر من نصف حجم اتفاقيات استثمار تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار جرى توقيعها في اليوم الأول من مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، في قطاعات تشمل التكنولوجيا ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية.

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وفي حين أن العلاقات بين المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، وبين الصين لا تزال مرتكزة على قطاع الطاقة فإن هناك دفعة لتعزيز الاستثمارات في قطاعات غير نفطية في إطار خطة للتنويع في المملكة.

وتشمل خطة السعودية تطوير صناعة المركبات الكهربائية محليا. وتصنع هيومان هورايزونز الصينية المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية هاي فاي في الصين.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أسواق العالم العربي بلغ 23 مليار دولار في العام 2021، منها 3.5 مليارات دولار في المملكة.

وقالت هيومان هورايزونز في مارس/آذار إنها ستطلق علامتها التجارية المتميزة هاي فاي في بعض الأسواق الأوروبية هذا العام إذ تتطلع إلى التوسع في الخارج.