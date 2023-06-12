بدء توطين منافذ بيع 7 أنشطة اقتصادية وخدمة فحص المركبات في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتباراً من 12 يونيو 2023، بعد انتهاء فترة السماح المحددة.

ويتضمن توطين منافذ البيع بنسبة 70% في أنشطة منافذ بيع معدات الأمن والسلامة ومنافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور، ومنافذ بيع العشب الصناعي وخدمات السباحة.

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وكذلك منافذ بيع معدات تقنيي المياه وأجهزة الملاحة ومنافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية، إضافة إلى منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات ومنافذ بيع ومعدات وأدوات التغليف.

وستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة مدير فرع ومشرف وأمين صندوق ومحاسب زبائن وخدمة العملاء، لتوفير أكثر من 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات.

وتعاونت وزارة الموارد البشرية مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توطين منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات والذي يتضمن على مرحلتين المرحلة الأولى بنسبة 50% والمرحلة الثانية بنسبة 100%.

وستكون أبرز المهن الموطنة هي مدير موقع ومساعد مدير ومدير جودة ومشرف مالي ومشرف موقع ورئيس مسار، وفني فحص ومساعد فني فحص وفني صيانة وفني استعلامات ومدخل بيانات لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.