توقعات باستراحة لـ"الفيدرالي" الأميركي من رفع الفائدة في اجتماعه المقبل
الأنظار تركز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو
بعد أكثر من نحو عام ونصف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تشير العديد من التوقعات إلى احتمالية أن يأخذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي استراحة من رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
ومن المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير في نطاق من 5% إلى 5.25%، ما سيسمح بتقييم التوقعات الاقتصادية بعد الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي.
وتشير التقديرات إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد يستغل مؤتمره الصحفي للإشارة إلى إمكانية معاودة رفع أسعار الفائدة في يوليو إلى جانب منح إشارات حول التضخم والاقتصاد.
وتتركز الأنظار على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو الذي سيصدر غدا الثلاثاء حيث إن ارتفاع هذا المؤشر قد يعيد الميول لرفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع بربع نقطة مئوية.
يشار إلى أن مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع 4.7% على أساس سنوي في أبريل مرتفعًا من 4.6% في ديسمبر.
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