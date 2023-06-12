اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أميركا

ديون بطاقات الائتمان في أميركا تسجل أرقاماً قياسية عند 990 مليار دولار

بزيادة 14% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجلت ديون بطاقات الائتمان في أميركا أرقاماً قياسية وتجاوزت 990 مليار دولار بارتفاع 14% عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات "الاحتياطي الفيدرالي"، إذ لجأ العديد من المستهلكين إلى الائتمان بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي المتوسط، يحمل الأميركيون نحو 5 آلاف و730 دولارًا من ديون بطاقات الائتمان، بينما تبلغ ديون أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 عاماً نحو 7600 دولار للشخص وهي القيمة الأعلى.

مادة اعلانية

وكانت الديون أقل لدى أولئك الذين تبلغ أعمارهم ما بين 18 و29 عاماً عند 2900 دولار للشخص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط