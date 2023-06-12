ديون بطاقات الائتمان في أميركا تسجل أرقاماً قياسية عند 990 مليار دولار

سجلت ديون بطاقات الائتمان في أميركا أرقاماً قياسية وتجاوزت 990 مليار دولار بارتفاع 14% عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات "الاحتياطي الفيدرالي"، إذ لجأ العديد من المستهلكين إلى الائتمان بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي المتوسط، يحمل الأميركيون نحو 5 آلاف و730 دولارًا من ديون بطاقات الائتمان، بينما تبلغ ديون أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 عاماً نحو 7600 دولار للشخص وهي القيمة الأعلى.

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وكانت الديون أقل لدى أولئك الذين تبلغ أعمارهم ما بين 18 و29 عاماً عند 2900 دولار للشخص.