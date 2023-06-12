الفائدة
صناديق التحوط تواصل البيع القياسي لسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل
يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من رفع الفائدة
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زادت صناديق التحوط من عمليات البيع القياسية لسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل وسط رهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من مسار رفع الفائدة.
وعزز المستثمرون صافي مراكز البيع لسندات الخزانة لأجل عامين للأسبوع الحادي عشر على التوالي في الفترة حتى السادس من يونيو في أطول موجة يتم تسجيلها وفقًا للبيانات التي تعود إلى عام 2006.
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وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين شبه مستقرة في التداولات الآسيوية صباح اليوم ،وهي من بين الأكثر حساسية للسياسة النقدية، فيما استقر العائد على سندات الـ10 سنوات المعيارية عند 3.75% بعد ارتفاعها بمقدار خمس نقاط أساس الأسبوع الماضي.
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