مع بدء المحادثات مع مستثمرين.. مصر تسرع جهود طرح شركات أدوية

كشفت مصادر مطلعة، عن دخول الحكومة المصرية في محادثات مباشرة مع مستثمرين حول طرح حصص في شركتي أدوية.

وتشمل قائمة برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنها مجلس الوزراء المصري في بداية العام الحالي شركتي "سيد للأدوية" وشركة "مصر للمستحضرات الطبية".

مادة اعلانية

خبيرة تستبعد رفع "المركزي" المصري الفائدة الشهر الجاري لهذه الأسباب

ومن بين الخيارات التي تجري مناقشتها طرح حصة أقلية من شركة "سيد للأدوية" في البورصة، والتي قد ترى النور في النصف الثاني من العام الحالي.

وتعمل شركة "سيد الأدوية"، والمملوكة للدولة برأسمال يبلغ نحو 240 مليون جنيه، وسجلت نموا في صافي أرباحها بنسبة 8% إلى 61 مليون جنيه في العام المالي 2022/2021. وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 100% من أسهم الشركة.

وفق البيانات المتاحة، فقد تأسست شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية فى أبريل عام 1947 في منطقة الهرم. وكانت أولى الشركات التي أقامت مصنعاً في صعيد مصر بمحافظة أسيوط في ديسمبر 1962 على مساحة 14 فداناُ، حيث يعتبر أول مصنع دوائي في الصعيد تم تأسيسه بهدف سد احتياجاته من الأدوية وتدريب طلبة كلية الصيدلة بجامعة أسيوط على البحوث العلمية التطبيقية.

وتعتبر الشركة هي المسؤولة عن توفير احتياجات وزارة الصحة في مجال تنظيم الأسرة وأدوية أخرى للأطفال.

وتتضمن أعمال شركة "سيد للأدوية" مصنعا لإنتاج الأقراص الفوارة، وتنتج الأمبولات المائية والزيتية لهرمونات الذكورة والأنوثة التعويضية، إضافةً لوجود خط متكامل للأشربة السائلة والمعلقة.

وتصدر شركة "سيد للأدوية" منتجاتها إلى نحو 40 دولة عربية وأفريقية وآسيوية.

أما شركة مصر للمستحضرات الطبية فقد تأسست عام 1939 كأول شركة مصرية لصناعة الدواء ولإنتاج الأدوية البشرية والبيطرية، حيث تم إنشائها برأس مال مصري بمساهمة بنك مصر والذي تم تأسيسه كبداية أساسية لتنمية المشروعات القومية وتطوير العديد من الصناعات المصرية لتنافس بها البضائع الأجنبية والتي سيطرت على السوق المصري والعربي في ذلك الوقت.

وفي عام 1956، تم إنشاء مصنع جديد للشركة بمنطقة المطرية بالقاهرة. ولمواكبة التحديث والتطوير قررت الشركة الخروج من الكتلة السكنية المكتظة بالسكان بمقرها الرئيسي بمنطقة المطرية بالقاهرة وذلك بإنشاء مصنع جديد في منطقة أبي زعبل يراعي مواصفات الجودة العالمية ومزود بأحدث خطوط الإنتاج.

ويوجد في المصنع الجديد خط إنتاج منفصل مخصص لإنتاج المستحضرات البنسيلينية بجميع أشكالها الصيدلية لخدمة جميع شركات الدواء في مصر. وتقوم شركة مصر للمستحضرات الطبية بتصدير منتجاتها منذ أربعينيات القرن الماضي.