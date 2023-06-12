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ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
روسيا و أوكرانيا

وزارة: 46.7 مليون طن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الموسم الجاري

أشارت إلى أن الصادرات تضمنت نحو 16.1 مليون طن من القمح

كييف - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن صادرات الحبوب لموسم 2022-2023 بلغت 46.7 مليون طن حتى 12 يونيو/حزيران.

ولم تقدم الوزارة أي بيانات دقيقة للمقارنة حتى التاريخ نفسه قبل عام لكنها قالت إن البلاد صدرت 47.8 مليون طن من الحبوب حتى 17 يونيو/حزيران 2022.

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وشملت الشحنات حتى الآن في الموسم الحالي، الذي يمتد من يوليو تموز إلى يونيو/حزيران، نحو 16.1 مليون طن من القمح، و27.7 مليون طن من الذرة، و2.67 مليون طن من الشعير.

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وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب هذا الشهر بلغت 1.4 مليون طن.

وعقب الحصار الناتج عن الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022، تمكنت أوكرانيا من استئناف التصدير من 3 موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو/تموز الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وانخفض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب، إلى حوالي 53 مليون طن من الوزن الصافي في عام 2022، من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.

وعزا مسؤولون ذلك إلى الأعمال العدائية في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية من البلاد.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكنها إنتاج 44.5 مليون طن من الحبوب في العام الجاري.

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