وزير: الهند والإمارات تناقشان آلية للتجارة باستخدام الروبية والدرهم

قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال اليوم الاثنين، إن الهند والإمارات اتفقتا على تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

وأضاف الوزير بعد اجتماعه مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن البنكين المركزيين للبلدين يناقشان أيضا آلية للتجارة باستخدام الروبية والدرهم.

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كان وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال، قال إن بلاده تأمل في زيادة قيمة صادراتها إلى الإمارات لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول السنة المالية 2026-2027.

وأضاف خلال فعالية أن واردات الذهب الهندية من الإمارات قد تزداد أيضا في ظل الاستفادة الأفضل من اتفاق التجارة بين البلدين.

وقال المسؤول التجاري الهندي، إن الاتفاقية التجارية بين الهند والإمارات أظهرت "أداء متميزا بشكل نسبي" على عكس الاتجاهات العامة للتجارة.



وأضاف أن لجنة التجارة المشتركة مع الإمارات تجتمع في يونيو لبحث تنفيذ اتفاق التجارة.