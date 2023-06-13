ألمانيا
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا 6.3% سنويا خلال مايو
الأسعار تتراجع 0.2% على أساس شهري
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق للمقارنة مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ارتفع 6.3% على أساس سنوي في مايو/أيار، وهو ما يؤكد البيانات الأولية.
وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت 0.2% بالمقارنة مع شهر أبريل/نيسان.
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كان اقتصاد ألمانيا قد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبذلك يدخل في حالة ركود.
وبحسب البيانات فإن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022.
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