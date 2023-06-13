تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا إلى 3.8% خلال 3 أشهر

تراجع معدل البطالة في بريطانيا بشكل مفاجئ إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل الماضي، من 3.9% في أول 3 أشهر من السنة الحالية.

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل البريطانيين زادوا الأجور بمتوسط 5.6% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل مما يعكس ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين وارتفاعا كبيرا في الحد الأدنى للأجور.

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وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ البدء في جمع البيانات في 2005، كما أنها أعلى من الزيادة في الأجور في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس والبالغة 5%.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان إن معدل البطالة انخفض إلى 3.8% مقارنة بـ3.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

و"رغم تسجيل انخفاض جديد في عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل... يستمر عدد الأشخاص خارج سوق العمل بسبب مرض طويل الأمد في الارتفاع مسجلا رقما قياسيا جديدا"، بحسب مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغان.

وأضاف: "من الناحية النقدية تنمو الأجور الأساسية حاليا بأسرع وتيرة منذ بدء تدوين السجلات الحالية، باستثناء الفترة التي تأثرت بالوباء".

وتابع: "ومع ذلك فإن ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم".

وقال مورغان إن عدد الأشخاص العاملين تجاوز مستوى ما قبل الوباء للمرة الأولى مسجلاً ارتفاعا جديدا.

واعتبر أن "المحرك الأكبر لنمو الوظائف في الآونة الأخيرة... هو الرعاية الصحية والاجتماعية يليهما قطاع الضيافة".