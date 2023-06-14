السعودية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد في دفعة الشهر الماضي، راوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عاماً، وذلك لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ونصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة وفقا لبيان من الوزارة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

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وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية المملكة 2030، إذ تدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.