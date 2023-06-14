مسؤول روسي: مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

قال السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، إن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حالياً هي نقل التجارة، بأكبر قدر ممكن، إلى العمل بعملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر".

وأشار بوريسينكو إلى أن مصر بشكل عام، تبدي رغبة كبيرة في تطوير التجارة وأنواع أخرى من التعاون الاقتصادي مع روسيا، موضحاً: "الآن تجري عملية بناء آليات جديدة للتسويات المتبادلة في العمليات التجارية"، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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وكان وزراء خارجية دول "بريكس": عقدوا في الثاني من يونيو/حزيران الماضي اجتماعاً في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حضره أيضا وزراء خارجية 12 دولة من دول الجنوب العالمي، أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى المجموعة، مثل السعودية، والإمارات، ومصر، وجزر القمر، والأرجنتين، وبنغلاديش، وفنزويلا، والغابون، ولكونغو، وإندونيسيا، وإيران، وكوبا .