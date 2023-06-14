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انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الأميركي إلى 1.1% في مايو على أساس سنوي

كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ 1.5%

دبي - العربية.نت
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سجل مؤشر أسعار المنتجين تراجعا بنسبة 1.1 % في مايو الماضي على أساس سنوي فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ 1.5%، وكان قد سجل في أبريل 2.3%.

وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في مايو، فيما توقع الخبراء انخفاضه بـ0.1%، وكان قد سجل في أبريل ارتفاعًا بنسبة 0.2% وفق للبيانات الصادرة اليوم 14 يونيو.

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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس شهري في مايو بنسبة 0.2% وفقًا للتوقعات، وعلى أساس سنوي سجل 2.8%، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ 2.9%، فيما كانت القراءة السابقة عند 3.1%.

أرقام الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال أبريل متماشية مع التوقعات أسواق العربية 1230 اقتصاد بريطانيا أرقام الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال أبريل متماشية مع التوقعات

وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة متواضعة في مايو مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء.

وقالت وزارة العمل أمس الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4% في أبريل.

وفي اثني عشر شهرا حتى مايو، ارتفع المؤشر 4% وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9% في أبريل.

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