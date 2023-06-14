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جيروم باول (أ ف ب) مناسبة
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الفيدرالي

باول: مسؤولي الفيدرالي يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام

الأثر الكامل للتشديد النقدي سيظهر لاحقا

واشنطن - رويترز
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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء، إن البنك قطع شوطا طويلا في محاربة التضخم وإن الأثر الكامل للتشديد النقدي سيظهر لاحقا.

جاءت تصريحات باول بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.

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أضاف باول أن جميع مسؤولي البنك تقريبا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، وأشار إلى أنه حتى مع عدم اتخاذ المسؤولين قرارا بما سيفعلونه في هذا الصدد في الاجتماعات المقبلة، فإن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر/ يوليو تموز قد يشهد زيادة أخرى في سعر الفائدة.

هل يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع يوليو؟ أسواق العربية 1830 الفيدرالي هل يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع يوليو؟

وقال إن البنك ملتزم تماما بالسعي لتحقيق مستوى التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة لكنه حذر من أن ذلك لا يزال أمامه طريق طويل.

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