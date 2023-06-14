بدء أعمال إنشاء مصنع لسيارات "فيات" في وهران الجزائرية

أشرف والي وهران الجزائرية على تنصيب ثلاث شركات، للشروع في أشغال التهيئة لمصنع السيارات من علامة "فيات" الإيطالية بالمنطقة الصناعية في مدينة وهران الجزائرية.

وأكد المسؤول الجزائري، سعيد سعيود، خلال حديثه مساء الثلاثاء، أن المصنع سيوفر حوالي 3 آلاف وظيفة بمجرد دخوله حيز الخدمة، مشيراً إلى الدعم المقدمة من الدولة لإنجاح هذا المشروع، إضافة إلى التزام المسؤولين الإيطاليين للشركة بكل تعهداتهم للسلطات الجزائرية على أن تخرج أول سيارة من المصنع قبل نهاية 2023.

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وتتكلف كل من هذه الشركات بقسم معين من أشغال التهيئة، حسب الاشتراطات المقدمة بعين المكان من المديرية الولائية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في وهران، وفق صحيفة "الشعب" الجزائرية.

وتقوم أولى الشركات بأشغال التهيئة الخارجية في محيط المصنع مباشرة على مساحة 40 هكتارا، حيث تقوم بتهيئة الطريق وإيصال شبكات الماء الشروب والصرف الصحي ومياه الأمطار، وقوم الشركة الثانية بنفس الأشغال على مساحة 38 هكتارا في المنطقة المعدة لتوسعة المصنع، أما الشركة الثالثة فتتكفل بتهيئة المنطقة المخصصة لتمركز شركات المناولة على مسافة 42 هكتاراً.

وشدد والي وهران خلال حديثه مع مسؤولي الشركات على ضرورة احترام آجال الأشغال والتي يجب أن تنتهي في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.