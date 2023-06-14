اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة فيات
شركة فيات
اقتصاد الجزائر

بدء أعمال إنشاء مصنع لسيارات "فيات" في وهران الجزائرية

توقعات بأن تخرج أول سيارة من المصنع قبل نهاية 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أشرف والي وهران الجزائرية على تنصيب ثلاث شركات، للشروع في أشغال التهيئة لمصنع السيارات من علامة "فيات" الإيطالية بالمنطقة الصناعية في مدينة وهران الجزائرية.

وأكد المسؤول الجزائري، سعيد سعيود، خلال حديثه مساء الثلاثاء، أن المصنع سيوفر حوالي 3 آلاف وظيفة بمجرد دخوله حيز الخدمة، مشيراً إلى الدعم المقدمة من الدولة لإنجاح هذا المشروع، إضافة إلى التزام المسؤولين الإيطاليين للشركة بكل تعهداتهم للسلطات الجزائرية على أن تخرج أول سيارة من المصنع قبل نهاية 2023.

مادة اعلانية

وتتكلف كل من هذه الشركات بقسم معين من أشغال التهيئة، حسب الاشتراطات المقدمة بعين المكان من المديرية الولائية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في وهران، وفق صحيفة "الشعب" الجزائرية.

فيات وبيجو تتفقان على تكوين رابع أكبر مصنع للسيارات في العام شركات فيات وبيجو تتفقان على تكوين رابع أكبر مصنع للسيارات في العام

وتقوم أولى الشركات بأشغال التهيئة الخارجية في محيط المصنع مباشرة على مساحة 40 هكتارا، حيث تقوم بتهيئة الطريق وإيصال شبكات الماء الشروب والصرف الصحي ومياه الأمطار، وقوم الشركة الثانية بنفس الأشغال على مساحة 38 هكتارا في المنطقة المعدة لتوسعة المصنع، أما الشركة الثالثة فتتكفل بتهيئة المنطقة المخصصة لتمركز شركات المناولة على مسافة 42 هكتاراً.

وشدد والي وهران خلال حديثه مع مسؤولي الشركات على ضرورة احترام آجال الأشغال والتي يجب أن تنتهي في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فتح مستشفى خيرسون لإيواء أصحاب الأمراض المزمنة الناجين من الفيضانات فتح مستشفى خيرسون لإيواء أصحاب الأمراض المزمنة الناجين من الفيضانات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط