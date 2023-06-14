لأول مرة فى تاريخ النقل البحري.. بدء تزويد السفن بالوقود الأخضر في مصر الشهر المقبل

تستعد شركة "أو سي آي – OCI" لتنفيذ أول عملية تزوید سفن الحاویات التجاریة بالوقود الأخضر في منطقة قناة السويس لأول مرة في تاريخ صناعة النقل البحري، بالشراكة مع الخط الملاحي أيه بي مولر میرسك.

وقالت الشركة في بيان إنها ستقوم سبتزويد السفن بالوقود، الذي ينفرد بانبعاثات أقل للغازات الدفيئة بنسبة 65%، مقارنة بالوقود الثقيل، لأول رحلة للسفينة، ويُصنع الميثانول الأخضر باستخدام النفايات الجافة القابلة لإعادة التدوير.

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وشركة "أو سي آي" هي أكبر منتج لوقود الميثانول الأخضر في العالم، وتقوم الشركة بتسويقه وتوزيعه من خلال علامتها التجارية HyFuels لعملائها بجميع انحاء العالم.

و ذكرت أنه سيتم تدشين السفينة في ميناء بنائها بمدينة "أولسن" في كوريا الجنوبية في شهر يوليو المقبل، وستقوم بالإبحار في أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما بين الشرق والغرب عبورا بقناة السويس، وسيتم تزويد السفينة بواسطة شركة "أو سى آي- HyFuels" بوقود الميثانول الأخضر في عدة موانئ على مسار رحلتها البحرية.

وذكرت الشركة أن قناة السويس يمر بها نسبة 12% من حركة التجارة البحرية الدولية ويعبر من خلالها 30% من سفن نقل الحاويات فى العالم، والكثافة المرورية العالية للسفن التجارية كبيرة الحجم لعبور قناة السويس والهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية تعنى خلق طلب شديد على التزود بالميثانول الأخضر وأيضا طلب على جميع أنواع الوقود البديل قليل الانبعاثات الكربونية كوقود نظيف من أجل تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاع النقل البحري العالمي، والمسؤول حاليا عن 3% من الانبعاثات الكربونية بالعالم.

وذكرت أن الرحلة البحرية لأول السفن التي تعمل بوقود الميثانول الأخضر تمثل إثباتا لصناعة الملاحة العالمية أن الميثانول هو الحل الآمن والأكثر فعالية والأجهز تجاريا لتلبية الطلب المتزايد على خفض الانبعاثات الكربونية، وترسخ تلك الرحلة أن تزويد السفن بوقود الميثانول الأخضر سيكون الحل الأمثل لصناعة الملاحة العالمية.

وكانت “أو سي آي – OCI” قد أعلنت على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، بدء التشغيل التجريبي لأول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، عبر شركتها فيرتيجلوب بالشراكة مع الخط الملاحي ميرسك وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.