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السيسي: الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر تحت السيطرة

قال إن الحكومة تشتري 3.5 مليون طن حتى الآن من إنتاج القمح المحلي

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إن الحكومة اشترت 3.5 مليون طن حتى الآن من إنتاج القمح المحلي، مشيراً إلى أنه تم وضع أسعار مشجعة للسلع الزراعية الاستراتيجية.

وشدد السيسي خلال زيارة لمجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بالبحيرة، على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد "تحت السيطرة وستمر".

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كان وزير التموين المصري علي المصيلحي كشف السبت الماضي أن كميات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.44 مليون طن، بأسعار مشجعة للسلع الزراعية الاستراتيجية، وفق و"كالة أنباء العالم العربي".

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وفي تصريحات نقلتها وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، وصف المصيلحي معدلات التوريد بالموسم الحالي بالمرتفعة، منوها إلى استمرار موسم التوريد حتى نهاية أغسطس آب المقبل.

وفيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من القمح، قال الوزير إنه يكفي لنحو 6 شهر.

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