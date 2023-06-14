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اقتصاد السعودية

نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية 30% بالربع الأول

إصدار نحو 1637 ترخيصا استثماريا في 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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سجلت التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار السعودية في الربع الأول من العام الحالي نحو 1637 ترخيصا استثماريا، حيث شهد نموا بنسبة 30% على أساس سنوي.

وحققت عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال نفس الفترة نموا بنسبة 28% إثر دعم المنتجات المصنعة محليا.

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وفي سياق آخر، سّجل حجم التجارة الخارجية انخفاضا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول، كما شهد الميزان التجاري انخفاضا بنسبة 39% نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات بنحو 15%.

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