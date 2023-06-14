الفائدة
"المركزي القطري" يثبت أسعار الفائدة مواكبا تحركات الفيدرالي
الفيدرالي وافق توقعات الأسواق بشأن الفائدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قرر مصرف قطر المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف دون تغيير، ليواكب بذلك تحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.
وذكر مصرف قطر، في بيان اليوم الأربعاء، أنه ثبت سعر فائدة الإيداع عند 5.5%، وسعر الإقراض 6%، وسعر إعادة الشراء 5.75%.
مادة اعلانية
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الإبقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، ليوافق بذلك توقعات الأسواق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هل يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع يوليو؟قال العضو المنتدب لشركة "بيم" كابيتال مهند الأعمى، إن هناك احتمال أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، بينما هناك تلميحات من رفع ... أسواق العربية 1830
-
كل ما يجب أن تعرفه عن اجتماع الفيدرالي.. هل يفاجئ الأسواق؟توقعات قوية بتثبيت الفائدة أسواق المال
-
الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغييرلجنة السياسة النقدية تتوقع رفعين للفائدة قبل نهاية 2023 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية