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الفائدة

"المركزي القطري" يثبت أسعار الفائدة مواكبا تحركات الفيدرالي

الفيدرالي وافق توقعات الأسواق بشأن الفائدة

دبي - العربية.نت
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قرر مصرف قطر المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف دون تغيير، ليواكب بذلك تحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.

وذكر مصرف قطر، في بيان اليوم الأربعاء، أنه ثبت سعر فائدة الإيداع عند 5.5%، وسعر الإقراض 6%، وسعر إعادة الشراء 5.75%.

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قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الإبقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، ليوافق بذلك توقعات الأسواق.

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