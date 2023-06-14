"بلاك روك" تتوقع طلباً قوياً على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية

قالت رئيسة قطاع آسيا والمحيط الهادي مجموعة "بلاك روك" راشيل لورد، اليوم الأربعاء، إن شركة إدارة الأصول بالمجموعة تتوقع طلباً قوياً من عملائها حول العالم على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية.

وفي كلمة ألقتها بمناسبة يوم المستثمر، قالت إن "بلاك روك" ضخت أكثر من 15 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بالسعودية ولديها "مجموعة فرص استثمارية قوية مقبلة".

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ووقع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي و"بلاك روك" اتفاقاً في نوفمبر/تشرين الثاني لاستكشاف مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط بشكل مشترك مع التركيز على المملكة.