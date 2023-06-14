اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بلاك روك (رويترز) مناسبة
شعار بلاك روك
اقتصاد السعودية

"بلاك روك" تتوقع طلباً قوياً على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية

الشركة ضخت 15 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بالمملكة

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت رئيسة قطاع آسيا والمحيط الهادي مجموعة "بلاك روك" راشيل لورد، اليوم الأربعاء، إن شركة إدارة الأصول بالمجموعة تتوقع طلباً قوياً من عملائها حول العالم على الاستثمار في البنية التحتية بالسعودية.

وفي كلمة ألقتها بمناسبة يوم المستثمر، قالت إن "بلاك روك" ضخت أكثر من 15 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بالسعودية ولديها "مجموعة فرص استثمارية قوية مقبلة".

مادة اعلانية

ووقع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي و"بلاك روك" اتفاقاً في نوفمبر/تشرين الثاني لاستكشاف مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط بشكل مشترك مع التركيز على المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الأمم المتحدة" تطلق عملية إنقاذ الناقلة "صافر" في اليمن.. كيف بدأت الأزمة؟ "الأمم المتحدة" تطلق عملية إنقاذ الناقلة "صافر" في اليمن.. كيف بدأت الأزمة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط