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من مدينة الكويت يوم 16 مارس
مدينة الكويت
اقتصاد الكويت

"سفن" تفوز بعقد قيمته 371 مليون دولار لتحديث محطة كهرباء في الكويت

بعد منافسة مع "الغانم" و"الزين"

دبي - العربية.نت
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فازت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية "سفن" بعقد لتحديث المرحلة الثانية من مجمع الصبية لتوليد الكهرباء في الكويت، وهو ثاني عقد تفوز به لتحديث محطات لتوليد الكهرباء في البلاد.

وأرست وزارة الكهرباء العقد بقيمة 114.28 مليون دينار (نحو 371 مليون دولار) على شركة "السفن"، بعد أن شهد العطاء منافسة من شركتين محليتين، هما شركة "الغانم" الدولية وشركة "الزين" المتحدة للتجارة العامة والمقاولات، ويشمل نطاق العمل توريد وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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يشار إلى أنه تم تشغيل المحطة الحالية في مجمع الصبية للطاقة بين عامي 1998 و2002. وهذا يعني أن التوربينات البخارية والمولدات علمت في طور التشغيل التجاري لما يقرب من 20 عاماً، وأصبحت بحاجة لعمليات تحديث لمواصلة التشغيل وتحسين أدائها.

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