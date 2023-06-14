"قطر للاستثمار" يجري محادثات مع مصر بشأن استثمار محتمل في 7 فنادق

يجري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، في صفقة قد تمثل علامة فارقة بين البلدين اللذين أعادا العلاقات الدبلوماسية في عام 2021 بعد خلاف طويل الأمد.

وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم نشر هويتيهما، إن جهاز قطر للاستثمار يجري محادثات مع صندوق مصر السيادي بشأن الصفقة.

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وأضاف المصدران أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في الفنادق، دون أن يسميها.

وأحجم جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار، عن التعليق. ولم يرد صندوق مصر السيادي بعد على طلب للتعقيب.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في أغسطس/آب 2021 لأول مرة منذ انتهاء الخلاف. وتحسنت العلاقات منذ ذلك الحين.

وتواجه مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، أزمة اقتصادية وانخفضت قيمة عملتها بمقدار النصف تقريبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.

وقال وزير المالية القطري الشهر الماضي إن بلاده ملتزمة بضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في الاقتصاد المصري، تنفيذا لوعد قطعته العام الماضي.