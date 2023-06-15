اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الاستثمار السعودية و"نيوم"
ضمن توحيد الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة
وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة نيوم اتفاقية شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتنمية الاستثمار في المملكة، وتطوير فرص جاذبة للمستثمرين.
وتستهدف الشراكة بين الوزارة ونيوم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ورفع تنافسية القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في عدد من المجالات التي تشمل: التخطيط الثنائي، والمشاريع الإستراتيجية، ومعالجة التحديات، ودعم المستثمرين، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العالمية.
ومن شأن الاتفاقية توحيد الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهد توقيع الاتفاقية وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
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