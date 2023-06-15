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ميناء تصدير في اليابان
ميناء تصدير في اليابان
اقتصاد اليابان

ارتفاع الصادرات اليابانية 0.6% على أساس سنوي في مايو

9.8 مليار دولار العجز التجاري الشهر الماضي

طوكيو – رويترز
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أفادت بيانات من وزارة المالية اليابانية يوم الخميس، بارتفاع الصادرات اليابانية 0.6% في مايو/أيار مقارنة الفترة نفسها قبل عام.

يأتي ذلك بالمقارنة مع انخفاض 0.8% على أساس سنوي توقعه 16 خبيرا اقتصاديا في استطلاع رأي أجرته رويترز.

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وتراجعت الواردات 9.9% في العام المنتهي في أبريل/نيسان، منخفضة للشهر الثاني على التوالي، مقابل متوسط تقديرات يشير إلى انخفاض 10.3%.

وسجل الميزان التجاري عجزا 1.3725 تريليون ين (9.80 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات لعجز 1.3319 تريليون ين.

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