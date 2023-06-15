قال بيان اليوم الخميس إن البحرين منحت أول خمس رخص ذهبية لمشروعات توفر فرص العمل بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 مليار دولار.

كانت البحرين قالت في أبريل/نيسان إنها ستطلق "رخصة ذهبية" جديدة تتضمن مزايا للشركات التي تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة في المملكة في الوقت الذي تسعى فيه لخفض ديونها.

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كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أكدت تصنيف البحرين عند "‭B+/B‬" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية "إيجابية".

ومؤخرا، قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال العام الحالي، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.

وذلك في ظل حال من عدم اليقين التي تعود إلى تقلبات في أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.