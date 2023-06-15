الرئيس المصري يحسم الجدل بشأن خفض العملة: "أمن قومي"

استبعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".

وتأتي تصريحات الرئيس المصري، فيما تترقب مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.

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وقال السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: "نحن مرنون فيه... لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا". "بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانان، لا ما نقدرش".

وتابع الرئيس: "حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع.." في إشارة واضحة لصندوق النقد الدولي.

وأضاف: "كنت وصلت إن الدعم يصل صفر على المشتقات البترولية، اللي حصل إني رجعت تاني بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنت بتقرب لسعر الصرف انتبه ليدخلك في أزمة في وخيالك، كثير من الخدمات اللي بنقدمها بتتسعر بالجنيه على قيمة الدولار اللي جبته، في موضوع اللحوم والدواجن والأعلاف، لو أنا منتج في سلعة زي الدواجن على سبيل المثال لو بجيب العلف من داخل مصر مش هبقى متأثر كتير بسعر الدولار، طيب طن العلف هسعره على أيه؟".

وقال الرئيس السيسي: "لكل اللي بيسمعني إذا ماكناش هنشتغل علشان نقلل فجوة الدولار .. طيب عملنا أيه السنين اللي فاتت؟ كنا بنفتح مزيدا من الأسواق كنا بنشتري الدولار من الأسواق علشان نحافظ على الدولار اللي موجود في البنك المركزي، كنا بنجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا.. احنا خلاص مابقناش نعمل كدة تاني، إذا لازم نواجه ده ونقلل فاتورة استيرادنا بالدولار ونزود صادراتنا، وأنا بقول هناك قائمة بـ 150 منتجا هتوفر نحو 30 مليار دولار احنا بندفعهم بالفعل دلوقتي".

وتابع: "لو ماقدرناش كحكومة ورجال أعمال، لما تعرف إن فيه حد بيجيب منتجات بسيطة جدا جدا من الخارج.. أنا مابعرفش أضحك على حد وماعرفش ماكونش أمين وصادق.. الدولة دي مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة بتاعت الدولار".