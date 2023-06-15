البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.5%
تعهد بالعمل على خفض التضخم إلى 2%
رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في ثامن زيادة على التوالي في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.
وقال البنك في بيان: "التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا".
وأضاف أن سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، بلغ 3.5% وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2001.
كان الاقتصاديون والأسواق توقعوا بأغلبية ساحقة أن يتم رفع سعر الفائدة على الودائع اليوم بمقدار 0.25% إلى 3.5%.
كما يوجد إجماع بين المحللين والمستثمرين على زيادة أخيرة في يوليو المقبل ما سيرفع الفائدة إلى 3.75% لتبقى عند هذا المستوى لعام تقريبا.
وفي حال تمت الزيادة المتوقعة في يوليو/تموز المقبل حسب التوقعات، ستترجم إلى رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بـ 425 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.
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