زيادة مبيعات التجزئة الأميركية واستقرار طلبات "إعانة البطالة"

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في مايو بفضل الإقبال على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يساعد في دعم الاقتصاد خلال ربع السنة الحالي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4% في أبريل/نيسان. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المبيعات 0.1%.

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وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.2% الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر أبريل/نيسان لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.6% بدلا من 0.7% كما ورد سابقا.

ومن ناحية أخرى، أكد تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم مرونة سوق العمل، إذ أظهر استقرار طلبات الحصول لأول مرة على إعانة البطالة الحكومية دون تغير عند رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 262 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو/حزيران.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تقديم 249 ألف طلب في الأسبوع الأحدث.