مصر تستهدف دعم الشركات الناشئة عبر هذا الإجراء

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل الدعم للشركات الناشئة، حيث سيتم إعطاؤها ميزة؛ لتكون قدرتها على التواصل والتأثير في السوق بشكل أكثر.

وأكد خلال استماعه لشرح حول شركة انطلاق لريادة الأعمال، على هامش زيارته لجامعة برج العرب التكنولوجية بالاسكندرية، أنه سيتم تقديم المساعدة والدعم لأي شركة ناشئة، وأنه سيتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات.

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وأوضح أن الحكومة المصرية تنفق ما بين 24 إلى 30 مليار دولار سنوياً لجلب مستلزمات إنتاج لنحو 150 منتجاً، والحكومة لديها بالفعل دراسات جدوى لهذه المنتجات لتعمل فيها الشركات بالسوق المصرية بشكل مباشر، وهذا التوجه سوف يجنب نفقات استيرادها.

وساق الرئيس السيسي مثالاً لطلمبات المياه، قائلاً: هناك 5 شركات كبيرة تعمل في هذا المجال، لكنها لا تنتج كل ما تحتاجها السوق، فعلى سبيل المثال محطات المعالجة ومحطات الرفع على مستوى وزارات الري والزراعة والإسكان تحتاج طلمبات عملاقة لا يتم تصنيعها في مصر، مؤكدا دعم الحكومة للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال لسد احتياجات السوق المحلية.

وفي السياق، قال أحد مسؤولي شركة "انطلاق" لريادة الأعمال الناشئة، إنه "كلما زادت الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة؛ زاد حجم الشركات الناشئة، بحجم استثمارات أكبر.. ودلل على ذلك بالقول إنه جرى خلال الخمس سنوات الماضية "جمع" استثمارات تبلغ مليارا ونصف المليار دولار.

وأوضح أنه "حال ما استطعنا تحقيق نمو بنسبة 50% فسوف نتمكن خلال عام 2030 من إقامة شركات ناشئة باستثمارات أجنبية تبلغ 8 مليارات دولار، لا سيما أن هناك 3 شركات تعدت قيمتها المليار دولار".