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نمو دون التوقعات لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين في مايو

ضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش

بكين – رويترز
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أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع 3.5% في مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو ما جاء دون التوقعات بشكل طفيف، إذ يزيد تباطؤ الطلب في الداخل والخارج من الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش.

قراءة مايو/أيار هي أبطأ نمو منذ فبراير/شباط.

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كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انحسار النمو في الإنتاج إلى 3.6% من 5.6% في أبريل/نيسان.

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وأفات بيانات من المكتب الوظني للإحصاء بأن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، قفزت 12.7% في مايو/أيار عن الفترة نفسها من العام السابق، متباطئة عن زيادة بلغت 18.4% في أبريل/نيسان.

وكان المحللون يتوقعون زيادة 13.6%.

ويحذر محللون من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة للغاية إذا قورنت مع الأداء الضعيف للغاية العام الماضي عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب كوفيد.

لكن بدا بوضوح أن الانتعاش الاقتصادي في الربع الأول فقد قدرا كبيرا من الزخم، مما دفع البنك المركزي هذا الأسبوع إلى خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسية.

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