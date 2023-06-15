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تعبيرية عن الأمن السيبراني - آيستوك
تعبيرية عن الأمن السيبراني - آيستوك
هجمات سيبرانية

وكالة الأمن السيبراني: مؤسسات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

أكدت أنه لا تأثير للهجمات الإلكترونية على مواقع الوكالات الحكومية

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الأمن السيبراني الأميركية، اليوم الخميس، إن وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي.

وكشف مسؤولون أميركيون، أن الوكالات الحكومية تقيم تأثير تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق.

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وأوضح مدير وكالة أمن الأمن السيبراني والبنية التحتية بالولايات المتحدة، نحن واثقون من أنه لن يكون هناك تأثير كبير للهجوم الإلكتروني الذي ضرب الوكالات الأميركية.

"لا تأثير للهجمات الإلكترونية على مواقع الوكالات الحكومية"، بحسب وكالة الأمن السيبراني الأميركية.

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