6 شركات جديدة ترى النور يومياً في الكويت
أنشطة التجارة العامة والخدمات تصدرت التراخيص
كشفت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن إدارة التراخيص التجارية التابعة لها قامت بإصدار 526 ترخيصاً جديداً خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، أي بواقع 6 شركات جديدة يومياً.
وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي إصدار 192 ترخيصا بينها 170 ترخيصا لأشخاص طبيعيين، و22 لأشخاص اعتباريين، أما شهر فبراير/شباط فقد شهد 142 ترخيصا جديدا بينها 131 لأشخاص طبيعيين، و11 لأشخاص اعتباريين، فيما شهد شهر مارس/آذار 192 ترخيصا جديدا بينها 184 لأشخاص طبيعيين و8 تراخيص لأشخاص اعتباريين.
وشهد الربع الأول من العام الماضي إلغاء تراخيص نحو 202 شركة خلال أول 3 أشهر من العام الحالي 2023، إذ ألغيت التراخيص التجارية لـ75 شركة خلال شهر يناير/كانون الثاني، و50 أخرى في فبراير/شباط، بالإضافة إلى 77 شركة في مارس/آذار الماضي.
وتصدرت أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها عدد التراخيص التجارية الصادرة وفقا للقطاع، بإجمالي 283 ترخيصا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.
وجاء ثانياً تراخيص أنشطة صناعات المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها، والتي بلغ عدد تراخيصها نحو 55 ترخيصا خلال الفترة نفسها.
-
شركة سعودية تعتزم إطلاق منصة لتداول الكربون بالنصف الأول 2024شركة تابعة لـ PIF و"تداول" تنفذ أكبر مزاد لأرصدة الكربون الطوعية قصص اقتصادية
-
"بلومبرغ": محللون يوصون بشراء أسهم 44 شركة مدرجة في السعوديةكما أوصوا بالاحتفاظ بأسهم 58 شركة أسواق المال
-
"تسلا" توسع عروضها للشحن المجاني.. لتحقيق هذا الهدف!تستهدف بيع 1.8 مليون سيارة بنهاية 2023 قصص اقتصادية