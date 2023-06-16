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الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية خانقة (تعبيرية - iStock)
الاقتصاد التونسي (تعبيرية - iStock)
اقتصاد تونس

البنك الدولي يعتزم تمويل تونس بـ 500 مليون دولار سنوياً

على مدى 5 سنوات بمخصصات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار

دبي – رويترز
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس اليوم الخميس، عن بيان لمجموعة البنك الدولي أن إطارا جديدا للشراكة القطرية مدته خمس سنوات مع تونس سيساند "المخطط التنموي للحكومة".

وأضاف البيان أن الإطار سيتم تنفيذه "بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى 5 سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار".

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