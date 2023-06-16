البنك الدولي يعتزم تمويل تونس بـ 500 مليون دولار سنوياً

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس اليوم الخميس، عن بيان لمجموعة البنك الدولي أن إطارا جديدا للشراكة القطرية مدته خمس سنوات مع تونس سيساند "المخطط التنموي للحكومة".

وأضاف البيان أن الإطار سيتم تنفيذه "بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى 5 سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار".

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