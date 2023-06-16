الكرملين: تدابير أمنية غير مسبوقة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي

أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث إن "العدو يتصرف بوقاحة" ويحاول إلحاق أضرار.

وقال بيسكوف للصحافيين: "بالتأكيد يتم اتخاذ كل التدابير الأمنية (الممكنة)، كما أن تدابير الأمن الرقمي معززة إلى حد كبير، وبشكل غير مسبوق، إنها ممارسة إجرائية عادية، يتصرف العدو بوقاحة ولا يتخلى عن محاولات إلحاق أضرار، لذلك من المهم جدا اتخاذ جميع الاحتياطات".

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وأشار بيسكوف إلى احتمال قطع الإنترنت اللاسلكي، مع إمكانية استخدام شبكة "واي فاي" خاصة بالمنتدى.

وأعلنت مؤسسة "روسكونغرس" المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، في وقت سابق أن القائمين على المنتدى أوصوا الضيوف باستخدام شبكة الـ"واي فاي" المتاحة يوم 16 يونيو بسبب الانقطاعات المحتملة لإنترنت الهواتف النقالة الناجمة عن أعمال تقنية.

يشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي في روسيا يقام هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو، والموضوع الرئيسي لبرنامج الأعمال هو "التنمية السيادية هي أساس عالم عادل، نوجد الجهود لأجل الأجيال القادمة "، منظم الفعالية مؤسسة "روسكونغرس" ووكالة "تاس" هي الشريك الإعلامي في هذا الحدث.