هذه القطاعات الأكثر استفادة من عقود العمل المرنة الموثقة في السعودية

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن عدد عقود العمل المرن الموثقة عبر المنصة بلغت 358440 عقدا.

وأوضحت الوزارة أن أكثر المهن التي تم التوظيف عليها: بائع عام، وبائع مواد تموينية، ومستشار خدمات فنية، ومشرف خدمات طعام، ومساعد إداري، فيما كانت أعلى الأنشطة التي استفادت من نظام العمل المرن الإنشاءات العامة للمباني، والخدمات اللوجستية، وأنشطة الاستشارات الهندسية، والبيع بالتجزئة والجملة، وخدمات صيانة المباني، وتشغيل المقاصف والكافتيريات، ومراكز الصيرفة، والتصميم والبرمجة.

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وأضافت الوزارة أن برنامج العمل المرن يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ويهدف إلى تمكين أصحاب العمل من إدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة ومرونة، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأشارت إلى أن قطاعات التجارة والبيع بالتجزئة والضيافة والمطاعم والمقاهي تعد أعلى الأنشطة استفادة.

وذكرت أن نظام العمل المرن يهدف إلى دعم التوطين وتخفيض نسب البطالة، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات بساعات عمل أقل ومرونة أكبر، إضافة إلى إسهامه في تلبية احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية.

ويحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية واستحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

كما يعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بالتزامن مع خفض نسبة البطالة، علما أنه سيتم إطلاق البوابة بعد 90 يوما من إطلاق القرار.