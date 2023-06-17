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مدينة جنيف اقتصاد سويسرا
مدينة جنيف
اقتصاد

هل تغيرت سويسرا؟.. جنيف تتجه لزيادة الضرائب!

جنيف تخطط لرفع ضريبة الأثرياء إلى 1.5%

دبي - العربية.نت
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ضريبة جديدة على الثروة قد تفرضها سويسرا على الأثرياء، والحكومة متخوفة من "متلازمة النرويج" عندما تبدأ هجرة أصحاب الملايين بسبب الضرائب.

وسيجري تصويت إقليمي في جنيف لفرض ضرائب على الأثرياء في 18 يونيو 2023.

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وستفرض الضريبة المقترحة على من يملك 3.3 مليون دولار فأكثر لـ10 سنوات قادمة.

وكانت نقابات ومشروعون يساريون اقترحوا ضريبة الثروة لتحقيق مساواة بالدخول.

تعد جنيف ثاني أكبر مدينة في سويسرا، ويبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، ويقطنها نحو 19 ألف مليونير.

وتعد ضريبة الثروة الحالية في جنيف منخفضة عند 1% سنويا، ورغم انخفاضها تعتبر الضريبة بجنيف الأعلى في سويسرا.

ولطالما جذبت سويسرا الأثرياء بفضل نظامها الضريبي وسريتها المصرفية.

وستصبح ضريبة الثروة نحو 1.5% إذا تمت الموافقة على الاقتراح، ونصحت الحكومة بالتصويت ضد الاقتراح خوفا من متلازمة النرويج، أي مغادرة الأثرياء البلاد لتجنب الضرائب المرتفعة، مما سيؤثر على عائدات الضرائب.

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