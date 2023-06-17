"الزكاة" السعودية تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة السادسة من الفوترة الإلكترونية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية، لتشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 70 مليون ريال، وذلك خلال عام 2021 أو عام 2022.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة فاتورة ابتداءً من 1 يناير 2024.

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وأضافت الهيئة أن المرحلة الثانية مرحلة الربط والتكامل تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى مرحلة الإصدار والحفظ من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وأوضحت أن الإلزام بالمرحلة الثانية الربط والتكامل سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ولفتت الهيئة إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة، "QR Code" وغيرها من المتطلبات.