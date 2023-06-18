الكويت تشتري سندات أميركية بأكثر من ملياري دولار في أبريل

ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5.34% وبقيمة 2.1 مليار دولار لتصل إلى 41.4 مليار دولار مقارنة بـ 39.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 14.6% وبقيمة 7.1 مليار دولار مقارنة بـ 48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

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وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 10.2% وبقيمة 4.7 مليار دولار لتصل إلى 41.4 مليار دولار مقارنة بـ46.1 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان من العام الماضي، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 3.17 مليارات دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 38.22 مليار دولار.

وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.

وبلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أبريل الماضي 7580.8 مليار دولار مقارنة بـ 7443.1 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022 أي بارتفاع سنوي يبلغ 137.7 مليار دولار بنسبة 1.85%.

كما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال أبريل الماضي لتبلغ 7580.8 مليار دولار مقابل 7564.4 مليار دولار في مارس/آذار.