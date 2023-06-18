شركات قطرية توقع اتفاقيات مع العراق لتطوير مشروعات قيمتها 9.5 مليار دولار

أعلنت ثلاث شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات تصل قيمتها إلى 9.5 مليار دولار في العراق تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات.

وقالت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية في بيان إنها وقعت اتفاقية شراكة مدتها 25 عاما مع الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الخميس لبناء محطتين لتوليد الطاقة بتكلفة 2.5 مليار دولار.

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وستساعد المحطتان العراق في تقليل اعتماده على إيران لسد احتياجاتها من الطاقة.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وتشكل هذه الواردات نسبة تتراوح بين الثلث و40% من إمدادات بغداد من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في ذروة استهلاك الطاقة.

وقالت شركة استثمار القابضة القطرية في بيان إنها وقعت 3 مذكرات تفاهم قيمتها 7 مليارات دولار لإدارة مستشفيات وتطوير "مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل" وبناء سلسلة فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم يصل عدد غرفها إلى عشرة آلاف.

وقال رامز الخياط نائب رئيس الشركة في بيان "سيتم تخطيط المدن وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدن ترفيهيه وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الأساسية".

ولم يتضح بعد حجم الأموال التي ستدفعها الشركات القطرية أو الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مثل هذه المشروعات.

ووُقعت الاتفاقيات خلال زيارة أمير قطر لبغداد يوم الخميس، وتعهد فيها بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار في العراق.