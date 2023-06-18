وزارة الخارجية: توافق أميركي صيني على زيادة عدد الرحلات الجوية التجارية بين البلدين
أكدت على التوافق بشأن زيادة عدد الطلاب وزيارات رجال الأعمال بين الصين وأميركا
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى محادثات "صريحة وموضوعية وبناءة" مع نظيره الصيني تشين قانغ في بكين، اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، "شدد الوزير على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حيال عدد من القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير"، مضيفا أن بلينكن دعا تشين لزيارة واشنطن لمواصلة المحادثات.
وذكر البيان أن هناك توافقا أميركيا صينيا على زيادة عدد الرحلات الجوية التجارية بين البلدين.
وأضاف أنه يوجد توافق أميركي صيني على زيادة عدد الطلاب وزيارات رجال الأعمال بين البلدين.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأن الصين ملتزمة ببناء علاقة "مستقرة وبناءة" مع الولايات المتحدة.
وقالت بعد اجتماع للوزيرين في بكين اليوم الأحد إن تشين أبدى كذلك مخاوف الصين إزاء مصالحها الأساسية لا سيما مسألة تايوان، ووصفها بأنها "أبرز خطر" على العلاقات الصينية الأميركية.
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