مصر.. تحسن مؤشرات الاقتصاد مع نمو إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ 11 شهرًا الماضية من العام المالي الحالي شهدت تحسنًا.

وأضاف "تم تحقيق فائض أولي بنحو 1.2%، من الناتج المحلي الإجمالي، ونمت الإيرادات الضريبية بنسبة 29.4%، نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية".

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كما سجل الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائضًا بنحو 1.8 مليار دولار، فيما حقق الميزان التجاري النفطي فائضًا بنحو 1.9 مليار دولار.

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وبحسب وزير المالية المصري، شهد الميزان التجاري غير النفطي تحسنًا بنحو 6.2 مليار دولار، فيما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 26%.

كما كشف معيط عن نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% ليصل إلى 5.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن عائدات قناة السويس بلغت 4 مليارات دولار خلال هذه الفترة.