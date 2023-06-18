الهند تسعى لمنح الاتحاد الإفريقي عضوية كاملة في مجموعة العشرين

قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الهندي بعث برسالة إلى زعماء دول مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة الدبلوماسية خلال قمتها المقبلة في الهند.

وأضاف المصدر أن اقتراح مودي يظهر التزام الهند بتعزيز تمثيل إفريقيا وإشراكها في الشؤون العالمية.

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ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي وفقا لـ"رويترز".

وقال المصدر عن الاقتراح إنه "خطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة ومنصفة وأكثر شمولا وتمثيلا، ورئيس الوزراء يؤمن بشدة بأن يكون لبلدان جنوب العالم صوت أكبر في المنصات الدولية وخاصة البلدان الإفريقية".

ويتكون الاتحاد الإفريقي من 55 دولة، وتولت الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام في ديسمبر كانون/ الأول من العام الماضي وستستضيف القمة في وقت لاحق من هذا العام.