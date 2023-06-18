"عُمان" تحدد قائمة بأنشطة تمنع الاستثمار الأجنبي فيها

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قرارًا وزاريًّا رقم ( 364/ 2023) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209/ 2020) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.

وينسجم إصدار هذا القرار مع المادة (14) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (50 /2019) الذي ينص على أن "تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها".

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وقالت الوزارة إن القرار يهدف لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وأضاف القرار 27 نشاطًا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها، كما تم إلغاء نشاط "مراكز تأهيل متخصصة" ونشاط "دور إعادة التأهيل" من القائمة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها، ليصبح عددها الإجمالي (95) نشاطًا خاصًّا للعُمانيين.

وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في تشغيل مفارخ الدواجن ـ فيما عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ونشاط تربية النحل وإنتاج العسل وشمع العسل، ونشاط صيد الأسماك البحرية ونشاط ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور فيما عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ونشاط الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل ناسخات الصور أو الناسخات الحرارية، ونشاط نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب ونشاط تأجير الرافعات التي يشغلها عامل ونشاط استئجار آلات ومعدات التشييد الأخرى التي يشغلها عامل ونشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي يشغلها عامل.

ومن الأنشطة المحظور على الأجانب العمل بها فى سلطنة عمان نشاط البيع بالجملة للماشية الحية فيما عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة ونشاط البيع بالجملة للأسماك والحيوانات البحرية ونشاط البيع بالجملة لمنتجات الأسماك ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في اللحوم ومنتجات اللحوم ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها.

كما قصر القرار العمل بنشاط قطر وسحب المركبات ونشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية) ونشاط إدارة المباني (المملوكة أو المؤجرة) ونشاط تثمين الممتلكات ونشاط إدارة المباني (على أساس رسم أو عقد) ونشاط إدارة جمعيات ملاك العقارات ونشاط خدمات رعاية الحيوانات الأليفة على المواطنين العمانيين.

كما أشارت المادة الثالثة إلى أن يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.