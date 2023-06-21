اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيارات كهربائية

الصين تمدد الإعفاءات الضريبية لمقتني السيارات الكهربائية حتى عام 2027

سهم BYD يرتفع بأكثر من 1.5% بعد 3 جلسات من الخسائر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مددت السلطات في الصين الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمواطنين الذين يقتنون سيارات كهربائية حتى عام 2027، وذلك لدعم صناعة هذه السيارات بعد تراجع المبيعات.

ودعم القرار أسهم شركات هذا القطاع، حيث ارتفع سهم شركة BYD بأكثر من 1.5% بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

مادة اعلانية

جاء القرار بعدما سجل النمو في عمليات تسليم السيارات الكهربائية والهجينة في الصين 41% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنمو 120% خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟ موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط