الصين تمدد الإعفاءات الضريبية لمقتني السيارات الكهربائية حتى عام 2027

مددت السلطات في الصين الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمواطنين الذين يقتنون سيارات كهربائية حتى عام 2027، وذلك لدعم صناعة هذه السيارات بعد تراجع المبيعات.

ودعم القرار أسهم شركات هذا القطاع، حيث ارتفع سهم شركة BYD بأكثر من 1.5% بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

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جاء القرار بعدما سجل النمو في عمليات تسليم السيارات الكهربائية والهجينة في الصين 41% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنمو 120% خلال الفترة المقابلة من عام 2022.